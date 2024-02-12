МИД Чехии предложил бессрочно запретить выдачу виз россиянам

Отмечается, что поданные в посольствах заявления граждан России и Белоруссии на получение вида на жительство в Чехии считаются неприемлемыми и не подлежат рассмотрению. Запрет распространяется и на лиц с двойным гражданством.

Чехия перестала выдавать визы россиянам после начала спецоперации на Украине. Мера действует до 31 марта 2024 года.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка допустил военный конфликт между странами Запада и Россией. По его мнению, предотвратить столкновение можно путем устрашения Москвы, передает «Радиоточка НСН».

