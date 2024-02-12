МИД Чехии предложил бессрочно запретить выдачу виз россиянам

Министерство иностранных дел Чехии предложило правительству продлить на неопределенный период запрет на выдачу виз россиянам и белорусам, сообщило информационное агентство ЧТК.

Чехия резко увеличила закупки российского газа

Отмечается, что поданные в посольствах заявления граждан России и Белоруссии на получение вида на жительство в Чехии считаются неприемлемыми и не подлежат рассмотрению. Запрет распространяется и на лиц с двойным гражданством.

Чехия перестала выдавать визы россиянам после начала спецоперации на Украине. Мера действует до 31 марта 2024 года.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка допустил военный конфликт между странами Запада и Россией. По его мнению, предотвратить столкновение можно путем устрашения Москвы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:ВизыРоссияЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры