Чехия резко увеличила закупки российского газа
Чехия резко нарастила закупки газа из России в январе 2024 года. Об этом сообщило местное издание Novinky со ссылкой на данные газового оператора NET4GAS.
Отмечается, что российское топливо импортируется в Чехию через Словакию, доля российского газа в стране составляет сегодня 62% против 2% в январе-октябре 2023 года.
Напомним, Прага заявляла в 2023 году о «преодолении зависимости от российского газа», уверяя, что получает большую часть топлива из Норвегии. До 2023 года доля топлива из России составляла в Чехии 97% от объема.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия перекрыла «газовый кран» для Германии.
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