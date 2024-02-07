Чехия резко увеличила закупки российского газа

Отмечается, что российское топливо импортируется в Чехию через Словакию, доля российского газа в стране составляет сегодня 62% против 2% в январе-октябре 2023 года.

Напомним, Прага заявляла в 2023 году о «преодолении зависимости от российского газа», уверяя, что получает большую часть топлива из Норвегии. До 2023 года доля топлива из России составляла в Чехии 97% от объема.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия перекрыла «газовый кран» для Германии.

