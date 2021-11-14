МИД Британии обвинил Россию в миграционном кризисе

«Россия несёт здесь чёткую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», — цитирует РИА Новости заявление Трасс.

По мнению Трасс, приграничный миграционный кризис является «тщательно разработанным». Британский министр считает, что его главная цель – отлечь внимание от «нарушений прав человека» со стороны властей Белоруссии, отмечает RT.

Также Трасс заверила, что Британия «будет поддерживать своих союзников в регионе».

«Мы стоим бок о бок не только с Польшей, которая несет на себе всю тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и с другими странами Вышеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой — и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине», — приводят слова британского министра «Известия».

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.

