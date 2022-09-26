Глава МИД Белоруссии не увидел смысла в размещении в республике военных баз России

Белоруссия пока не нуждается в размещении российских военных баз. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

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Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, разговоры о размещении баз РФ на фоне наращивания сил НАТО у границ Белоруссии ведутся давно, и ничего нельзя исключать с учетом «непредсказуемости поведения наших партнеров».

«Но на данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Беларуси», — считает Макей.

По словам министра, достаточно «разместить соответствующую технику в Смоленской области» вместо развертывания конкретных баз на белорусской территории. Кроме того, Макей напомнил, что у Москвы и Минска создана совместная группировка войск, существуют совместные тренировки и планы по проведению учений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные БазыМИДРоссияБелоруссия
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