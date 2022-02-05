МИД Армении: Поездка Пашиняна в Турцию не обсуждается

Визит в Турцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна не обсуждается, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.

Пашинян планирует поездку в Турцию в марте

«Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается», — написал представитель дипведомства в Facebook.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявлял, что в марте Пашинян может посетить Турцию и принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияАрменияНикол Пашинян
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