МИД Армении: Поездка Пашиняна в Турцию не обсуждается

«Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается», — написал представитель дипведомства в Facebook.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявлял, что в марте Пашинян может посетить Турцию и принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.

