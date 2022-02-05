МИД Армении: Поездка Пашиняна в Турцию не обсуждается
5 февраля 202209:38
Визит в Турцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна не обсуждается, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.
«Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается», — написал представитель дипведомства в Facebook.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявлял, что в марте Пашинян может посетить Турцию и принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru