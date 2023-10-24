МИД Армении передал послу России ноту протеста

В МИД назвали причиной передачу на российском Первом канале, в которой якобы прозвучали оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других официальных лиц республики.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 14 октября утвердил ратификацию правительством страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В республике заверили, что решение не направлено против Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не собирается прекращать контакты с Ереваном. Представитель Кремля подчеркнул, что Армения останется союзником РФ, отмечает «Радиоточка НСН».

