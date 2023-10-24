МИД Армении передал послу России ноту протеста
Министерство иностранных дел Армении 24 октября вручило ноту протеста послу России Сергую Копыркину, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
В МИД назвали причиной передачу на российском Первом канале, в которой якобы прозвучали оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других официальных лиц республики.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 14 октября утвердил ратификацию правительством страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В республике заверили, что решение не направлено против Москвы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не собирается прекращать контакты с Ереваном. Представитель Кремля подчеркнул, что Армения останется союзником РФ, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru