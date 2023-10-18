В Армении заявили, что не обсуждают вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС
Вопрос выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не обсуждается. Об этом заявил глава комиссии по внешним связям парламента республики Саркис Ханданян, передает РИА Новости.
«Подобный момент сейчас не обсуждается», — ответил парламентарий на соответствующий вопрос.
Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опроверг сообщения о том, что республика, а также Армения якобы ведут переговоры о выходе из ОДКБ. Как отметил дипломат, эта информация не соответствует действительности, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru