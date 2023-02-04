МИД анонсировал визит секретаря Совбеза Ирана в Россию
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на следующей неделе посетит Россию. Об этом заявил директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.
«Это будет мероприятие по линии Совбеза», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
По словам Кабулова, Шамхани будет участвовать в многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда государств. При этом директор второго департамента Азии отметил, что в повестке дня нет обсуждений ситуации после атаки дронов на военные объекты в Иране.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень. Как отметил политик, взаимное доверие и взаимодействие двух стран укрепляется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru