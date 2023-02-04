МИД анонсировал визит секретаря Совбеза Ирана в Россию

«Это будет мероприятие по линии Совбеза», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам Кабулова, Шамхани будет участвовать в многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда государств. При этом директор второго департамента Азии отметил, что в повестке дня нет обсуждений ситуации после атаки дронов на военные объекты в Иране.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень. Как отметил политик, взаимное доверие и взаимодействие двух стран укрепляется.



