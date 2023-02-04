МИД анонсировал визит секретаря Совбеза Ирана в Россию

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на следующей неделе посетит Россию. Об этом заявил директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

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«Это будет мероприятие по линии Совбеза», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам Кабулова, Шамхани будет участвовать в многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда государств. При этом директор второго департамента Азии отметил, что в повестке дня нет обсуждений ситуации после атаки дронов на военные объекты в Иране.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень. Как отметил политик, взаимное доверие и взаимодействие двух стран укрепляется.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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