Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что достигнута принципиальная договоренность подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Москва поддерживает заинтересованность Анкары в нормализации отношений с Дамаском.

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При этом он напомнил, что Россия, Иран, Турция входят в состав «астанинской» тройки, которые занимаются урегулированием сирийского кризиса, поэтому участие Ирана в контактах будет логичным.

О том, что Анкара попросила содействия Москвы в нормализации отношений с Дамаском министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил 18 января, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СирияИранТурцияСергей Лавров
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