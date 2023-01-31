Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией

При этом он напомнил, что Россия, Иран, Турция входят в состав «астанинской» тройки, которые занимаются урегулированием сирийского кризиса, поэтому участие Ирана в контактах будет логичным.

О том, что Анкара попросила содействия Москвы в нормализации отношений с Дамаском министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил 18 января, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

