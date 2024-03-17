МГИК: Результаты ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в столице станут известны после закрытия избирательных участков в Калининградской области, заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Она напомнила, что избирательные участки работают до 20:00. В 20:15 начнется соединение ключей, после чего будет дан старт подсчету результатов, отметила Кириллова.
«Публиковать какие-либо результаты голосования на выборах президента РФ можно только после 21:00 17 марта, когда голосование завершится во всех регионах», - подчеркнула она.
По словам председателя МГИК, результаты по бумажным бюллетеням появятся по мере поступления информации. Мосгоризбирком получит данные от территориальных избирательных комиссий.
На выборах президента России в Москве проголосовали уже 4,6 миллиона человек. Отдать голос онлайн можно до 20:00 17 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru