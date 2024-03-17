МГИК: Результаты ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области

Она напомнила, что избирательные участки работают до 20:00. В 20:15 начнется соединение ключей, после чего будет дан старт подсчету результатов, отметила Кириллова.

«Публиковать какие-либо результаты голосования на выборах президента РФ можно только после 21:00 17 марта, когда голосование завершится во всех регионах», - подчеркнула она.

По словам председателя МГИК, результаты по бумажным бюллетеням появятся по мере поступления информации. Мосгоризбирком получит данные от территориальных избирательных комиссий.

На выборах президента России в Москве проголосовали уже 4,6 миллиона человек. Отдать голос онлайн можно до 20:00 17 марта.

