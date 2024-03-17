Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Система ДЭГ работает штатно, заявил он журналистам.

«Атаки как были, так и есть, даже ночью, и этой ночью, но вместе с тем, это никак не повлияло на ход голосования», – сказал Илья Массух.

В Центризбиркоме России рассказали, что с момента начала голосования заблокировали около 280 тысяч атак на ДЭГ. Из них непосредственно на портал дистанционного электронного голосования – 215 тысяч. Еще около 65 тысяч атак отразили на портал наблюдения за ДЭГ. ЁЭти данные опубликованы в Telegram-канале ЦИК РФ.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что большая часть хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице происходит с серверов в Великобритании и США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



