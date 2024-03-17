Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены
Все DDoS-атаки, которые злоумышленники предпринимали ночью на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), специалисты успешно отразили. Об этом сообщил замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.
Система ДЭГ работает штатно, заявил он журналистам.
«Атаки как были, так и есть, даже ночью, и этой ночью, но вместе с тем, это никак не повлияло на ход голосования», – сказал Илья Массух.
В Центризбиркоме России рассказали, что с момента начала голосования заблокировали около 280 тысяч атак на ДЭГ. Из них непосредственно на портал дистанционного электронного голосования – 215 тысяч. Еще около 65 тысяч атак отразили на портал наблюдения за ДЭГ. ЁЭти данные опубликованы в Telegram-канале ЦИК РФ.
Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что большая часть хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице происходит с серверов в Великобритании и США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены
- Шойгу: Установить на кораблях ЧФ допсредства поражения дронов
- Ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский
- Спикер группировки «Таврия» ВСУ подал в отставку
- В Белгороде после обстрела погибла 16-летняя девушка
- «Дуэль» за лидерство: Франция борется в Германией в ЕС за счет России
- МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек
- 35 дронов: Атака российских НПЗ
- Хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и КНР для ослабления Запада
- Байден: Трамп преклоняется перед Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru