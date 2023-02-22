МГИК предложил создать в столице порядка 1,6 тыс избирательных участков
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила создать в столице около 1,6 тысячи участков с числом избирателей более 3 тысяч.
Соответствующий документ представил на заседании Мосгоризбиркома его зампред Дмитрий Реут. Перечень участков передадут на согласование в ЦИК РФ.
Данное решение Реут объяснил ростом заинтересованности москвичей в дистанционном голосовании и применением электронного списка избирателей.
«Главный фактор для нас - это, как и требует закон, обеспечение максимально комфортных условий для голосования избирателей», - сказал заместитель председателя МГИК.
Большинство привычных москвичам мест голосования останутся прежними, подчеркнул Реут.
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве ранее заявили о возросшем интересе избирателей к электронному голосованию, пишет НСН.
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