МГИК предложил создать в столице порядка 1,6 тыс избирательных участков

Соответствующий документ представил на заседании Мосгоризбиркома его зампред Дмитрий Реут. Перечень участков передадут на согласование в ЦИК РФ.

Данное решение Реут объяснил ростом заинтересованности москвичей в дистанционном голосовании и применением электронного списка избирателей.

«Главный фактор для нас - это, как и требует закон, обеспечение максимально комфортных условий для голосования избирателей», - сказал заместитель председателя МГИК.

Большинство привычных москвичам мест голосования останутся прежними, подчеркнул Реут.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве ранее заявили о возросшем интересе избирателей к электронному голосованию, пишет НСН.

