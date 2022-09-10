В Общественном штабе отмечают возросший интерес избирателей к выборам в Москве

Избиратели активно участвуют в голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, отметил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов.

Москвичи активно используют дистанционное электронное голосование

По его прогнозам, активность избирателей во второй день голосования будет выше, чем в первый.

«В группе разбора нарушений мы видим, что люди активно ходят на участки, по ощущениям и по цифрам их, наверное, больше, чем вчера, поскольку вчера был рабочий день. И отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб в каких-то объемах связано с тем, что все идет тем порядком, каким должно, люди активно участвуют, это видно по меняющимися цифрам, это видно в том числе и по соцсетям, по результатам, много рассказывают, объезжают участки, кони нам в штаб приезжают, делятся своими соображениями, своими ощущениями, поэтому я думаю, что город, избиратели активно включились в процесс голосования», - отметил Асафов.

Выборы депутатов муниципальных образований в Москве проходят в 125 из 146 муниципалитетов столицы. Голосование продлится три дня - с 9 по 11 сентября 2022 года. По данным Общественного штаба, системы работают штатно.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Избиратели ВыборыНаблюдателиМосква
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