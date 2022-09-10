Москвичи активно используют дистанционное электронное голосование

Он назвал формат ДЭГ очень удобным.

«В Москве на муниципальных выборах используют дистанционное электронное голосование, некоторое время назад проголосовал президент, только что сообщили, что премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин проголосовал в формате ДЭГ. Будем ждать, сколько москвичей в целом выберут эту процедуру, которую признают, конечно, очень удобной», - сказал Ковалев.

Выборы депутатов муниципальных образований в Москве проходят в 125 из 146 муниципалитетов столицы. Голосование продлится три дня - с 9 по 11 сентября 2022 года. По данным Общественного штаба, системы работают штатно.

