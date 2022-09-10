Москвичи активно используют дистанционное электронное голосование
Избиратели столицы активно пользуются возможностями электронного дистанционного голосования. Об этом журналистам рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.
Он назвал формат ДЭГ очень удобным.
«В Москве на муниципальных выборах используют дистанционное электронное голосование, некоторое время назад проголосовал президент, только что сообщили, что премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин проголосовал в формате ДЭГ. Будем ждать, сколько москвичей в целом выберут эту процедуру, которую признают, конечно, очень удобной», - сказал Ковалев.
Выборы депутатов муниципальных образований в Москве проходят в 125 из 146 муниципалитетов столицы. Голосование продлится три дня - с 9 по 11 сентября 2022 года. По данным Общественного штаба, системы работают штатно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+53 486 / сут.
Умерли
385 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+46 023 / сут.
- Москвичи активно используют дистанционное электронное голосование
- Где логика? В Европе не ввели ограничения цен на газ РФ, но и против запуска «Северного потока»
- Карл III займет британский трон после Елизаветы II
- Вучич объяснил запрет гей-парада в Белграде
- Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с 875-летием столицы
- СМИ: ЕС решил не вводить потолок цен на российский газ после ультиматума Путина
- В России госпитализировали 3977 человек с COVID-19
- «Миллион призов»: Первые 50 автомобилей разыграны среди участников ДЭГ
- Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений
- Президент проголосовал онлайн на выборах в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru