Явка на выборах в Москве составила 22 процента

В среднем явка на выборах депутатов Московской городской думы (МГД) седьмого созыва после обработки 99,47% бюллетеней составила 21,69%. Об этом рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Согласно информационному табло МГИК, самовыдвиженцы занимают 26 мест в МГД, КПРФ – 14, члены партии Яблоко и Справедливая Россия по три места, сообщает Москва 24.

Выборы в МГД прошли 8 сентября. Среди кандидатов было 225 человек.

Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Всего в столице было организовано более 3,6 тысячи избирательных участков.





