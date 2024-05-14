Стратегический визит: Чего ожидать от визита Путина в Китай
Главам государств важно, прежде всего, подтвердить высокий уровень своих отношений, а вот назревшие практические вопросы они вряд ли будут публично обсуждать, предположил в беседе с НСН руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.
Первый визит российского лидера после инаугурации очень символичен для двух стран. Его основная цель подчеркнуть высокий уровень двухсторонних отношений, а решение практических вопросов будет оставлено соответствующим ведомствам. Таким мнением в беседе с НСН поделился руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая. Эта поездка станет первой после переизбрания Путина на пост президента. Карнеев отметил, что лидеры России и Китая периодически встречаются и это уже стало «доброй традицией», напомнив, что в 2023 году Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом.
«Наверняка есть много тем, которые лидеры должны обсудить. Это и двухсторонние отношения, вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы международной политики, кризис на Украине, региональные сюжеты и, конечно, вопрос с платежами», - рассказал он.
Однако по его словам, для решения проблемы с платежами потребуется не одна встреча, и обсуждение этой темы, скорее всего, не будет широко освещаться лидерами.
«Я не думаю, что проблема будет решена в рамках одного визита. С учетом того, что третьи страны не заинтересованы в успешном решении этого вопроса, я не думаю, что он будет публично обсуждаться. В конечном итоге важно подтвердить политический формат, а уже технические вещи передать ведомствам. Не думаю, что лидеры должны углубляться в технологии банковских расчетов. Важно, что они подтвердят высокий уровень отношений», - отметил Карнеев.
Он выразил мнение, что Россия и Китай уже довольно много сделали для укрепления двухсторонних отношений, ведь многие расчеты между двумя странами проводятся в национальных валютах. Визит Путина предназначен, прежде всего, для комплексного взгляда на сотрудничество и придания ему дополнительной динамики, отметил Карнеев.
Ранее Bloomberg сообщал, что лидер Франции Эммануэль Макрон хочет попытаться повлиять на президента России Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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