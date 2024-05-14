Стратегический визит: Чего ожидать от визита Путина в Китай

«Наверняка есть много тем, которые лидеры должны обсудить. Это и двухсторонние отношения, вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы международной политики, кризис на Украине, региональные сюжеты и, конечно, вопрос с платежами», - рассказал он.

Однако по его словам, для решения проблемы с платежами потребуется не одна встреча, и обсуждение этой темы, скорее всего, не будет широко освещаться лидерами.

«Я не думаю, что проблема будет решена в рамках одного визита. С учетом того, что третьи страны не заинтересованы в успешном решении этого вопроса, я не думаю, что он будет публично обсуждаться. В конечном итоге важно подтвердить политический формат, а уже технические вещи передать ведомствам. Не думаю, что лидеры должны углубляться в технологии банковских расчетов. Важно, что они подтвердят высокий уровень отношений», - отметил Карнеев.