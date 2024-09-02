Между Россией и США: Желание Турции вступить в БРИКС связали с экономикой
Тогрул Исмаил заявил НСН, что Турция хочет вступить в БРИКС по экономическим причинам, решение нельзя считать поворотом на Восток.
Турция хочет вступить в БРИКС по экономическим причинам, Анкара сегодня не делает выбор между сотрудничеством с Россией и США, но старается найти «средний» вариант, заявил НСН турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Анкара приняла такое решение, поскольку разочарована отсутствием прогресса в стремлении вступить в Евросоюз (ЕС). Уточняется, что вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на ближайшем саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Тогрул Исмаил призвал не считать решением политическим.
«Этот вопрос давно обсуждался, Турция хочет оказаться в этой группе, это экономическое объединение. Турция ищет дополнительные рычаги для улучшения своей экономики, чтобы достигнуть независимости. Со всеми странами БРИКС у Турции достаточно нормальные отношения, никаких серьезных проблем нет. Турции нужно взаимовыгодное сотрудничество, экономическое начало сегодня выходит на первый план. Экономические отношения с Россией улучшаются, несмотря на то, что Турция исходит из разных взглядов по украинскому вопросу. Вступление Турции в БРИКС выгодно и самой организации, так как у страны выгодное геополитическое расположение», - рассказал он.
По его словам, Турция не делает выбор между Россией и США, но старается найти «средний» вариант, без давления и с эффективными союзами.
«Турция – это член НАТО, от этого никто не откажется. Нельзя сказать, что это такой поворот на Восток. В БРИКС страны из различных регионов, есть Индия, Китай, Африка, Бразилия… БРИКС – это и так сбалансированное понятие. Если считать запад и восток, как в советский период, США и Россия… Я думаю, что Турция ищет альтернативный вариант, средний, чтобы меньше давления извне, больше союзов и эффективности в экономике», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Азербайджан направил официальное обращение для вступления в БРИКС. О желании Баку присоединиться к БРИКС стало известно в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает «Радиоточка НСН».
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