Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани

Российский лидер Владимир Путин официально пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявили в МИД исламской республики.

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Официальный представитель ведомства Насер Канани отметил, что в рамках этой встречи «существует возможность обмена мнениями между лидерами двух стран».

Также он указал, что работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана «находится на завершающем этапе».

«Документ парафирован. Он будет подписан и реализован после завершения административных процессов», - сказал Канани.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, в том числе в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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