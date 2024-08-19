Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани
Российский лидер Владимир Путин официально пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявили в МИД исламской республики.
Официальный представитель ведомства Насер Канани отметил, что в рамках этой встречи «существует возможность обмена мнениями между лидерами двух стран».
Также он указал, что работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана «находится на завершающем этапе».
«Документ парафирован. Он будет подписан и реализован после завершения административных процессов», - сказал Канани.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, в том числе в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС, сообщает «Свободная пресса».
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