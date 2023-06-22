Мезенцев назвал единство Белоруссии и России ответом на давление Запада
Единство Белоруссии и России – это ответ на беспрецедентное давление со стороны Запада, заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости.
Он отметил, что Запад давит не только политически или экономически, но фактически оказывается военное давление. Мезенцев назвал экономическое сближение стран, военно-политическое взаимодействие важными пунктами безопасности.
Ранее Мезенцев отметил, что социальная стабильность, наполненность рынка, прогнозы роста ВВП указывают, что Россия и Белоруссия успешно выдерживают санкции Запада. Вместе с тем государственный секретарь отметил, что еще многое предстоит сделать, чтобы экономическая интеграционная, научно-технологическая, гуманитарная повестки стали более реальной частью жизни РФ и Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны выдерживает санкционное давление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru