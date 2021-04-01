«Выкрали бы и пытали». Критик Лукашенко объяснил, почему экстренно уехал из России
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец выразил опасения, что Москва могла выдать его Минску после возбуждения дела против него.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что покинул Россию и был вынужден перебраться в более безопасное место в Европе. По его словам, он был вынужден изменить текущие планы после того, как в Белоруссии на него завели уголовное дело за «публичное оскорбление президента».
«Возбуждение против меня уголовного дела я рассматриваю исключительно как месть со стороны Лукашенко. Вместо диалога он способен только применять насилие и репрессии. Прогнозы, которые я давал еще прошлым летом, подтверждаются. Лукашенко будет мстить каждому, кто выступает против него. Вот он и до меня добрался. В рамках Союхного государства между Белоруссией и Россией есть договоренности, что в случае поступления определенных документов они могут выдать меня белорусской стороне. Оценив все риски, я принял решение покинуть Россию и экстренно перебраться в европейскую страну. Последнее время была масса случаев, когда белорусские спецслужбы похищали людей в Москве, вывозили в Белоруссию и пытали», - рассказал он.
Политолог отметил, что Лукашенко пытается расправиться с критиками, обвиняя их в упадке экономики республики, но это не спасет белорусского президента от ухода со своего поста.
«Инцидент со мной демонстрирует то, что в белорусской власти сегодня паника, связанная с неустойчивостью системы, особенно в экономическом плане. Россия не будет больше предоставлять Белоруссии какую-то экономическую помощь, а Лукашенко хочет наказать в этом всех, кто так или иначе мешает ему сохранять свою власть. Он боится. Это показывает трусость Лукашенко. Власть делает все возможное, чтобы запугать людей, но думаю, это не спасет Лукашенко от ухода с большим позором», - заключил он.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что президент страны Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной. Она пояснила, что белорусская оппозиция рассчитывает на то, что усилится давление на власть внутри страны и поддержку со стороны США и Евросоюза.
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