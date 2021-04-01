«Выкрали бы и пытали». Критик Лукашенко объяснил, почему экстренно уехал из России

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что покинул Россию и был вынужден перебраться в более безопасное место в Европе. По его словам, он был вынужден изменить текущие планы после того, как в Белоруссии на него завели уголовное дело за «публичное оскорбление президента».

«Возбуждение против меня уголовного дела я рассматриваю исключительно как месть со стороны Лукашенко. Вместо диалога он способен только применять насилие и репрессии. Прогнозы, которые я давал еще прошлым летом, подтверждаются. Лукашенко будет мстить каждому, кто выступает против него. Вот он и до меня добрался. В рамках Союхного государства между Белоруссией и Россией есть договоренности, что в случае поступления определенных документов они могут выдать меня белорусской стороне. Оценив все риски, я принял решение покинуть Россию и экстренно перебраться в европейскую страну. Последнее время была масса случаев, когда белорусские спецслужбы похищали людей в Москве, вывозили в Белоруссию и пытали», - рассказал он.