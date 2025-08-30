Мерц заявил, что Германия находится в конфликте с Россией
Германия уже находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу LCI.
«Мы уже находимся в конфликте с Россией», — считает политик.
По мнению Мерца, в сложившейся ситуации виновата Москва, которая якобы «дестабилизирует» ФРГ и вмешивается в ее дела посредством социальных сетей. Российская сторона ранее отвергала подобные обвинения.
Кроме того, канцлер заявил, что спецслужбы якобы ежедневно фиксируют атаки РФ на немецкую инфраструктуру и «попытки оказать влияние на общественное мнение».
Ранее Мерц исключил возможность переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По мнению канцлера, до встречи «дело не дойдет».
