Мерц заявил, что Германия находится в конфликте с Россией

Германия уже находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу LCI.

«Мы уже находимся в конфликте с Россией», — считает политик.

По мнению Мерца, в сложившейся ситуации виновата Москва, которая якобы «дестабилизирует» ФРГ и вмешивается в ее дела посредством социальных сетей. Российская сторона ранее отвергала подобные обвинения.

Кроме того, канцлер заявил, что спецслужбы якобы ежедневно фиксируют атаки РФ на немецкую инфраструктуру и «попытки оказать влияние на общественное мнение».

Ранее Мерц исключил возможность переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По мнению канцлера, до встречи «дело не дойдет».

