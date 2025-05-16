Мерц заявил, что Германия не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus
Германия не намерена поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF.
«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — указал политик.
Мерц добавил, что этот шаг связан с необходимостью длительного обучения военных. Также канцлер отметил, что Берлину не стоило вести обсуждения о поставках Taurus публично.
Ранее Фридрих Мерц допускал поставку крылатых ракет Киеву в случае согласования с европейскими партнерами. В МИД России отмечали, что Москва расценит все будущие удары ВСУ ракетами Taurus по российской территории как прямое участие Германии в конфликте, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru