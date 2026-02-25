Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси
Полный перечень автомобилей, локализованных для работы в такси, уже был внесён в правительство. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать... и он будет утверждён», - сказал он в кулуарах Форума будущих технологий.
Министр не стал уточнять перечень, отметив лишь, что в него попал бренд Haval, выпускающий автомобили в Тульской области.
Ранее эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства ЮИ РУТ МИИТ Станислав Швагерус заявил «Радиоточке НСН», что работа такси в России в настоящее время регулируется на основе устаревших норм.
