Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси

Полный перечень автомобилей, локализованных для работы в такси, уже был внесён в правительство. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Водители такси сравнили требования к работе с «полетом на Луну»

«Я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать... и он будет утверждён», - сказал он в кулуарах Форума будущих технологий.

Министр не стал уточнять перечень, отметив лишь, что в него попал бренд Haval, выпускающий автомобили в Тульской области.

Ранее эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства ЮИ РУТ МИИТ Станислав Швагерус заявил «Радиоточке НСН», что работа такси в России в настоящее время регулируется на основе устаревших норм.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиТаксиМинпромторг

Горячие новости

Все новости

партнеры