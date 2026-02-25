Чиновников ВСУ и СБУ задержали по делу о хищении на аэродромах
Служба безопасности Украины заявила о раскрытии схемы хищения средств оборонного бюджета. По данным ведомства, по делу задержаны командующий логистикой Воздушных сил ВСУ Андрей Украинец и начальник управления СБУ в Житомирской области Владимир Компаниченко.
Как сообщили в СБУ, речь идет о злоупотреблениях при строительстве защитных сооружений для военных аэродромов. По версии следствия, средства, предназначенные для укрепления обороны, могли быть присвоены участниками схемы.
О задержании ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он заявил, что фигуранты организовали вывод денег, выделенных на строительство фортификаций.
Генеральная прокуратура уточнила, что подозреваемые, занимавшие должности в командовании логистики Воздушных сил и в одном из региональных управлений СБУ, пытались избежать ответственности и повлиять на проверки. По данным надзорного ведомства, они предложили передать около 13 миллионов гривен (23,2 миллиона рублей), за сокрытие растраты бюджетных средств. Также, как утверждается, планировалось привлечь «лояльных» аудиторов для подготовки фиктивных заключений о качестве строительства.
В прокуратуре добавили, что 25 февраля фигурантов задержали при попытке передачи неправомерной выгоды. По информации ведомства, у них изъяли $320 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Чиновников ВСУ и СБУ задержали по делу о хищении на аэродромах
- Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси
- Сябитова раскритиковала тайный брак Бероева с 21-летней балериной
- Мерц призвал Китай помочь в решении конфликта на Украине
- Объем ИИ-контента в российском сериале впервые превысит час
- «Кульминация к майским»: Когда в России начнут бушевать пожары
- Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию
- Глава МИД Германии заявил, что вопрос активов России снят с повестки дня
- Макрон назначил нового директора Лувра
- «Аварийка спит»: Кто ответит за обрушение потолка на многодетную семью в Подольске