Чиновников ВСУ и СБУ задержали по делу о хищении на аэродромах

О задержании ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он заявил, что фигуранты организовали вывод денег, выделенных на строительство фортификаций.

Генеральная прокуратура уточнила, что подозреваемые, занимавшие должности в командовании логистики Воздушных сил и в одном из региональных управлений СБУ, пытались избежать ответственности и повлиять на проверки. По данным надзорного ведомства, они предложили передать около 13 миллионов гривен (23,2 миллиона рублей), за сокрытие растраты бюджетных средств. Также, как утверждается, планировалось привлечь «лояльных» аудиторов для подготовки фиктивных заключений о качестве строительства.

В прокуратуре добавили, что 25 февраля фигурантов задержали при попытке передачи неправомерной выгоды. По информации ведомства, у них изъяли $320 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

