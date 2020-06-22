«Газпром» не изменил сроки запуска «Северного потока — 2»

Российский «Газпром» не меняет ожидаемые сроки ввода в строй газопровода «Северный поток — 2». Трубопровод должен начать функционировать в конце текущего года, максимум в начале будущего. Об этом заявил руководитель отдела по работе с инвесторами газового концерна Антон Демченко.

Он при этом уточнил, что трубопровод уже находится под давлением, поэтому информация о нём может быть предоставлена в дозированных объёмах, отмечают «Известия».

Против проекта «Северный поток – 2» выступают Соединённые Штаты Америки и некоторые европейские государства. В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции в отношении компаний, которые участвовали в работах над трубопроводом.

В текущем месяце СМИ Германии рассказали об опасениях Берлина, что новые возможные ограничения со стороны США могут затронуть государственные службы и компании, связанные с проектом.

При этом ранее Москва нашла способ обойти американские санкции. Так, судно трубоукладчик «Академик Черский», которым владеет «Газпром», было записано на действующий в России фонд STIF. В итоге появилась возможность завершить строительство газопровод, не опасаясь санкций.

