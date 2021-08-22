Меркель встречается с Зеленским в Киеве

Взаимодействие двух лидеров запланировано в рамках официального однодневного визита Меркель на Украину.

«В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом. Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций», - говорится в сообщении пресс-службы.

После встречи лидеров двух государств в формате один на один состоится пресс-конференция для средств массовой информации, а также продолжение переговоров в расширенном формате, сообщает РИА Новости.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что встреча Зеленского и Меркель ничего не сможет изменить и, скорее всего, окажется малоприятной для украинского лидера.

«Украина не является главным фактором европейской политики, ради которого великие державы будут перестраивать свои интересы. Очень не хотелось бы, чтобы он начал унижать Меркель, мстить за то, что она не послушалась и строит «Северный поток – 2». Я думаю, он этого делать не будет, это будет прощальный визит для Меркель. Она тоже приедет не просто так, она архитектор Минских соглашений и будет напоминать, что все стороны должны их выполнять. Там будет не только лицеприятный разговор, во всяком случае, за кулисами она будет ему говорить, что Украина могла сделать больше для реализации соглашений», - рассказал он.

