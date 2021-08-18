Экс-глава МИД Украины счел опасной встречу Зеленского и Меркель
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель — серьезная угроза, поскольку Меркель может убедить украинского лидера пойти на неприемлемые для страны компромиссы. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях"», — приводит слова экс-министра «Обозреватель».
Климкин считает, что канцлер намерена стабилизировать ситуацию вокруг Украины для обеспечения военной и энергетической безопасности Европы. Бывший глава МИД отметил, что перед встречей с Меркель украинской стороне стоит попробовать провести консультации «с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», пишет «Свободная пресса».
Меркель 22 августа прибудет с визитом в Киев, где обсудит с Зеленским гарантии относительно продолжения транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток-2», напоминает Газета.ру.
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