Партия «Зелёные» определилась с кандидатом в канцлеры ФРГ

Анналена Бэрбок стала кандидатом на пост канцлера ФРГ. Ее кандидатуру утвердили однопартийцы на онлайн-съезде немецкой партии «Зелёные», сообщает портал Tagesschau.

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Бэрбок поддержали 98,5% членов партии, отмечает RT.

Напомним, в феврале стало известно, что лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии на выборах в 2021 году.

Ранее Bild анонсировал участие министра здравоохранения Германии Йенса Шпана в борьбе за пост канцлера ФРГ.

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ФОТО: pixabay.com
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