Партия «Зелёные» определилась с кандидатом в канцлеры ФРГ
Анналена Бэрбок стала кандидатом на пост канцлера ФРГ. Ее кандидатуру утвердили однопартийцы на онлайн-съезде немецкой партии «Зелёные», сообщает портал Tagesschau.
Бэрбок поддержали 98,5% членов партии, отмечает RT.
Напомним, в феврале стало известно, что лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии на выборах в 2021 году.
Ранее Bild анонсировал участие министра здравоохранения Германии Йенса Шпана в борьбе за пост канцлера ФРГ.
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