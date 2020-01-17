Меркель поздравила Мишустина с должностью главы правительства

17 января 202022:58

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила Михаилу Мишустину поздравительную телеграмму в связи с его вступлением в должность премьер-министра РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Associated Press: Новый премьер РФ – карьерный чиновник без политических целей

В частности, в телеграмме отмечается заинтересованность немецкого правительства продолжать развитие двусторонних отношений. Также Меркель пожелала новоиспеченному премьеру удачи в предстоящих задачах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выдвинул кандидатуру Мишустина в среду 15 января, через несколько часов после того, как Дмитрий Медведев подал в отставку вместе со всем правительством.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ангела МеркельГермания