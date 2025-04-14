Министр культуры Любимова назвала свой любимый фильм о войне

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что ее любимый фильм о войне — «Иди и смотри» Элема Климова. Об этом глава Минкульта рассказала в интервью Известиям.

«Трудно назвать его любимым. Это не то, что ты приходишь домой и пересматриваешь. Любимые фильмы — это... расслабиться и получить удовольствие. Но самая тяжелая внутренняя работа, если говорить про фильмы о войне, у меня именно там», — поделилась Любимова.

По словам министра, она мечтает, чтобы наши современные фильмы о Великой Отечественной войне и специальной военной операции достигли уровня советских лент, стали классикой отечественного и мирового кинематографа. Любимова подчеркнула, что это огромный вызов для нынешних пишущих о войне кинематографистов, «большой и очень серьезный путь».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН рассказал, что в 2025 году россиян ждет изобилие военных фильмов, в частности, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

