Солисту группы «Би-2» присвоили статус иноагента также на второе имя

Солисту группы «Би-2» Егору Бортнику (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) (Лева Би-2) присвоили статус иноагента и на второе имя Игорь, следует из перечня на сайте Минюста.

По данным Life, музыкант по документам числится как Игорь Бортник. Также на это имя были оформлены ИНН, бизнес и банковские счета.