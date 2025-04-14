Солисту группы «Би-2» присвоили статус иноагента также на второе имя

Солисту группы «Би-2» Егору Бортнику (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) (Лева Би-2) присвоили статус иноагента и на второе имя Игорь, следует из перечня на сайте Минюста.

По данным Life, музыкант по документам числится как Игорь Бортник. Также на это имя были оформлены ИНН, бизнес и банковские счета.

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Исполнитель был внесен в реестр иноагентов в мае 2023 года за его негативные высказывания в отношении граждан Росси и органов государственной власти.

Ранее российская певица Юлия Чичерина назвала частников «Би-2» ушлыми и мелочными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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