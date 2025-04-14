Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

В возрасте 86 лет скончалась актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

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Николаев отметил, что актриса проработала в театре 62 года, сыграв более 100 ролей. Наиболее запомнились с ней такие спектакли, как «Бесприданница», «Варвары», «Нарспи», «Прощание с Матерой», «Власть тьмы».

Отпевание актрисы пройдет 15 марта в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Чувашии Олега Николаева
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