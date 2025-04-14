В Орловской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА
14 апреля 202508:49
Несколько жилых домов в Орловской области повреждены после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, в области уничтожили десять дронов противника.
«Несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения», - написал он.
Клычков уточнил, что никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских БПЛА под Орлом, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз готовит сделку об увеличении закупок СПГ у США
- В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
- В Орловской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА
- ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в РФ бомбы для терактов
- В Таджикистане произошло еще одно землетрясение
- Умер писатель, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса
- За ночь над территорией России сбили 52 украинских беспилотника
- Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников
- Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов
- Россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru