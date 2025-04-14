В Орловской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА

Несколько жилых домов в Орловской области повреждены после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, в области уничтожили десять дронов противника.

«Несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения», - написал он.

Клычков уточнил, что никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских БПЛА под Орлом, пишет 360.ru.

