СК завел свыше 6,5 тысячи уголовных дел из-за действий ВСУ
Свыше 6,5 тысячи уголовных дел по факту действий ВСУ было возбуждено с 2014 года, осуждены более 500 преступников. Об этом сообщил Следственный комитет.
Как напомнили в ведомстве, 14 апреля отмечается День памяти жертв украинской агрессии.
«С 2014 года Следственный комитет... фиксирует преступления украинских вооруженных формирований. Возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел, в том числе о преступлениях против мира и безопасности человечества, личности и собственности», - указали в СК.
Следователи и криминалисты работают в том числе в условиях боевых действий, фиксируя показания пострадавших и свидетелей, осматривая подвергшиеся атакам объекты и проводят сбор и процессуальное закрепление доказательств преступных действий ВСУ. Специалисты завершили расследование более 400 уголовных дел и привлекли к ответственности свыше 560 украинских военных и иностранных наемников.
Ранее в Следкоме сообщили, что боевики ВСУ целенаправленно расстреляли дома мирных жителей в селе Махновка Курской области. В населенном пункте были обнаружены следы применения артиллерийского вооружения, напоминает 360.ru.
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