СМИ: Евросоюз готовит сделку об увеличении закупок СПГ у США
Евросоюз намерен возобновить переговоры с США по вопросу расширения импорта сжиженного природного газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, таким образом сообщество пытается избежать повторного введения торговых пошлин Соединенных Штатов.
«Предложение уже некоторое время находится на рассмотрении, но мы надеемся, что теперь появится возможность добиться прогресса», - заявил неназванный европейский дипломат.
Отмечается, что ЕС ищет способы увеличить совокупный спрос на СПГ в объединении, чтобы размещать в США более крупные заказы. Чиновники из ЕС надеются, что такая сделка заинтересует Вашингтон на фоне обвала рынков после введения американских пошлин на импорт.
Однако препятствием для соглашения остается цена на американский СПГ. В ЕС полагают, что сделка может привести к росту цен на энергоресурсы.
Ранее Евросоюз запретил импорт СПГ из России через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе, напоминает 360.ru.
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