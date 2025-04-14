В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

В России предложили сократить женщинам рабочий день на час с сохранением зарплаты, чтобы они могли уделять время семье. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает ТАСС.

По его словам, сейчас дети ходят минимум на один кружок или дополнительное занятие, а мамы просто не успевают их туда отправить после работы.