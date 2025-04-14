В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

В России предложили сократить женщинам рабочий день на час с сохранением зарплаты, чтобы они могли уделять время семье. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает ТАСС.

По его словам, сейчас дети ходят минимум на один кружок или дополнительное занятие, а мамы просто не успевают их туда отправить после работы.

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Более того, у девочек складывается впечатление, что работать и ухаживать за детьми – это слишком сложно, многие отказываются рожать из-за этого, уверен депутат.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин, сообщает РИА Новости. Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности.

В России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы, рассказал НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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