В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
В России предложили сократить женщинам рабочий день на час с сохранением зарплаты, чтобы они могли уделять время семье. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает ТАСС.
По его словам, сейчас дети ходят минимум на один кружок или дополнительное занятие, а мамы просто не успевают их туда отправить после работы.
Более того, у девочек складывается впечатление, что работать и ухаживать за детьми – это слишком сложно, многие отказываются рожать из-за этого, уверен депутат.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин, сообщает РИА Новости. Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности.
В России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы, рассказал НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru