ЕС выделит Палестине пакет помощи на 1,6 млрд евро

Евросоюз выделит Палестине пакет помощи в размере 1,6 млрд евро. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица, пишет Financial Times.

Как отмечается в совместном заявлении главы дипломатии ЕС и еврокомиссаров по Средиземноморью и гуманитарным вопросам, в Европе обеспокоены гуманитарной обстановкой в секторе Газа. Евросоюз призывает Израиль прекратить блокаду анклава и позволить возобновить поставки гумпомощи. Сообщество намерено выделить 1,6 млрд евро на поддержку Палестины.

«Брюссель объявит о новом пакете в размере 1,2 миллиарда евро в грантах и до 400 миллионов в ссудах от Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда для устойчивого развития палестинских властей», - рассказала Шуица.

Около 620 млн евро направят на финансовую поддержку властей, почти 576 млн - на восстановление сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС в текущем году выделит военную помощь Украине на сумму 23 млрд евро, напоминает RT.

