Меркель поздравила Байдена и Харрис с «торжеством демократии»

Канцлер ГерманииАнгела Меркель официально поздравила президент США Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис со вступлениями в должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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В своем послании Меркель назвала победу Байдена "торжеством демократии" в США. Меркель выразила надежду на открытие "новой главы" в немецко-американских отношениях.

Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне 20 января. НСН передает, что после прошедших 6 января беспорядков на территории Капитолия США были приняты беспрецедентные меры безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Метцель/POOL
ТЕГИ:ИнаугурацияАнгела МеркельДжо Байден
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