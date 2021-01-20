Меркель поздравила Байдена и Харрис с «торжеством демократии»
Канцлер ГерманииАнгела Меркель официально поздравила президент США Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис со вступлениями в должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В своем послании Меркель назвала победу Байдена "торжеством демократии" в США. Меркель выразила надежду на открытие "новой главы" в немецко-американских отношениях.
Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне 20 января. НСН передает, что после прошедших 6 января беспорядков на территории Капитолия США были приняты беспрецедентные меры безопасности.
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