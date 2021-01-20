Трамп - всё. В США официально сменился президент

В Белом доме новые жильцы. Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули ставший негостеприимным для них особняк, отказавшись посетить церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена. На авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд Трамп провел последнюю церемонию в качестве президента США, а затем в последний раз поднялся на борт номер один и отправился в свою резиденцию во Флориде.

46-м американским президентом с 20 января официально становится Джо Байден. Он и вице-президент Камала Харрис принесли присягу в ходе церемонии на Капитолийском холме в Вашингтоне. Байден во время церемонии использовал Библию, которая хранится в его семье с 1898 года. Открывала церемонию певица Леди Гага, исполнившая гимн Соединенных Штатов. Из-за пандемии церемония прошла с минимально возможным числом приглашенных и при соблюдении норм социального дистанцирования. Присутствовать в этот день непосредственно на Капитолийском холме позволено законодателям и их гостям. Число журналистов, которых аккредитовали для освещения инаугурации, также сокращено. После беспорядков, которые устроили 6 января сторонники Трампа, в Вашингтоне на время инаугурации приняты беспрецедентные меры безопасности: закрыто воздушное пространство для гражданских и даже военных самолетов и вертолетов. В город стянуты несколько десятков тысяч полицейских и национальных гвардейцев, целые кварталы закрыты для движения.

России от смены администрации в Вашингтоне в целом ни жарко, ни холодно. Одной из немногих точек сотрудничества может стать контроль над вооружениями. В феврале истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях – едва ли не единственный поныне действующий документ в этой сфере. Как заявлял избранный президент США Джо Байден, он намерен продлить договор СНВ-3 и использовать его как базу для новых соглашений. Глава российского МИД не замедлил с комплиментом: Сергей Лавров назвал Байдена специалистом в сфере разоружения.

Ослабления режима антироссийских санкций со стороны США ожидать не приходится. Россия, наряду с Китаем, рассматриваются и республиканцами и пришедшими в Белый дом демократами как самые существенные угрозы национальной безопасности. Об этом на днях говорили сразу несколько будущих членом администрации Байдена. Более того, нельзя исключать и продолжения санкционной политики, благо поводов для этого искать не придется. С другой стороны, меры политического и экономического давления на Россию со стороны США исчерпаны практически полностью. А потому и опасаться с этой точки зрения России особо нечего.

