Меркель потребует от ЕС закрытия всех горнолыжных курортов
Власти Германии намерены добиваться на уровне Европейского союза закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе. Об этом заявила в ходе выступления в Бундестаге канцел ФРГ Ангела Меркель.
Она допустила, что некоторые страны, такие как Австрия, вряд ли согласятся с предложением Германии и напомнила, что австрийская сторона не впервые заявляет об отказе закрывать горнолыжные курорты зимой.
Канцлер добавила, что вакцина от коронавируса может поступить в Германию до Рождества, но ограничения с большой вероятностью останутся в силе в январе.
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