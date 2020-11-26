Меркель потребует от ЕС закрытия всех горнолыжных курортов

Власти Германии намерены добиваться на уровне Европейского союза закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе. Об этом заявила в ходе выступления в Бундестаге канцел ФРГ Ангела Меркель.

Она допустила, что некоторые страны, такие как Австрия, вряд ли согласятся с предложением Германии и напомнила, что австрийская сторона не впервые заявляет об отказе закрывать горнолыжные курорты зимой.

Меркель ввела жёсткий карантин по всей Германии

Канцлер добавила, что вакцина от коронавируса может поступить в Германию до Рождества, но ограничения с большой вероятностью останутся в силе в январе.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстрияКоронавирусКурортыЕвросоюзАнгела Меркель
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