Меркель потребует от ЕС закрытия всех горнолыжных курортов

Власти Германии намерены добиваться на уровне Европейского союза закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе. Об этом заявила в ходе выступления в Бундестаге канцел ФРГ Ангела Меркель.

Она допустила, что некоторые страны, такие как Австрия, вряд ли согласятся с предложением Германии и напомнила, что австрийская сторона не впервые заявляет об отказе закрывать горнолыжные курорты зимой.