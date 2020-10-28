Меркель ввела жёсткий карантин по всей Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о вводе жёсткого карантина по всей стране со 2 ноября, сообщает газета Express.
Новые антивирусные меры предусматривают закрытие общепита, клубов и дискотек, кино, театров, парков развлечений, спортивных объектов, салонов красоты, тату-салонов, публичных домов.
Также будет запрещён приём туристов в отели и пансионаты, за исключением лиц в деловых поездках.
Кроме того, немецкие власти предусматривают ограничение частных встреч и собраний: в них смогут участвовать не более 10 человек максимум из двух семей.
Согласно новым мерам правительства Германии, работу продолжат школы, детские сады и магазины — однако лишь при условии соблюдения всех правил гигиены и профилактики распространения инфекции.
Канцлер подчеркнула, что жёсткие карантинные ограничения будут действовать как минимум до декабря. Меркель добавила, что необходимо найти способ защитить здоровье населения и поддержать экономику страны.
По состоянию на 28 октября в Германии зарегистрировано 463 тысячи случаев заражения COVID-19, 328 тысяч человек выздоровели, 10 121 пациентов с коронавирусом скончались.
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