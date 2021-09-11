Меркель подтвердила заинтересованность в украинском транзите газа

«Обсудили энергетические отношения, в этой связи и "Северный поток-2", я вновь четко указала на то, что наше желание - сохранение Украины в качестве партнера по транзиту российского газа. Наше соглашение с США нацелено на то, что мы обеспечим... надежную возможность для того, чтобы по истечении нынешнего транзитного договора с Украиной в 2024 году она осталась страной-транзитером», - подчеркнула канцлер Германии.

Она также отметила, что тема будет сохраняться в международной повестке, сообщает РИА Новости.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что в соглашении между США и Германией сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2».

