Меркель подтвердила заинтересованность в украинском транзите газа

В Варшаве на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель с польским коллегой Матеушем Моравецким по ситуации с «Северным потоком-2» Меркель подтвердила заинтересованность Берлина в сохранении транзита российского газа через Украину.

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«Обсудили энергетические отношения, в этой связи и "Северный поток-2", я вновь четко указала на то, что наше желание - сохранение Украины в качестве партнера по транзиту российского газа. Наше соглашение с США нацелено на то, что мы обеспечим... надежную возможность для того, чтобы по истечении нынешнего транзитного договора с Украиной в 2024 году она осталась страной-транзитером», - подчеркнула канцлер Германии.

Она также отметила, что тема будет сохраняться в международной повестке, сообщает РИА Новости.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что в соглашении между США и Германией сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2УкраинаПольшаАнгела Меркель
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