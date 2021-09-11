Меркель подтвердила заинтересованность в украинском транзите газа
В Варшаве на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель с польским коллегой Матеушем Моравецким по ситуации с «Северным потоком-2» Меркель подтвердила заинтересованность Берлина в сохранении транзита российского газа через Украину.
«Обсудили энергетические отношения, в этой связи и "Северный поток-2", я вновь четко указала на то, что наше желание - сохранение Украины в качестве партнера по транзиту российского газа. Наше соглашение с США нацелено на то, что мы обеспечим... надежную возможность для того, чтобы по истечении нынешнего транзитного договора с Украиной в 2024 году она осталась страной-транзитером», - подчеркнула канцлер Германии.
Она также отметила, что тема будет сохраняться в международной повестке, сообщает РИА Новости.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что в соглашении между США и Германией сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+0 / сут.
Умерли
191 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+0 / сут.
- Путин примет участие в открытии мемориала Александру Невскому на Чудском озере
- В Нью-Йорке завершилась церемония памяти погибших 11 сентября
- Меркель подтвердила заинтересованность в украинском транзите газа
- Снять маски? Медики высказались о продлении масочного режима
- На учениях «Запад-2021» впервые применены робототехнические комплексы «Платформа-М»
- Жители дома на Совхозной улице в Москве назвали свою версию отравления людей
- МИД высказал предположения по поводу «Умного голосования»
- В Роспотребнадзоре оценили вероятность отмены масочного режима
- Роспотребнадзор прокомментировал данные о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
- В Енисее обнаружили пустой резервуар для нефтепродуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru