Меркель отказалась работать в ООН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о работе в организации объединенных наций (ООН) на должности советника. Об этом пишет новостное агентство DPA.

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По данным агентства, Гутерриш и Меркель обсудили предложение по телефону, после чего экс-канцлер выразила благодарность «за доверие», однако все же отклонила предложение.

Ранее Меркель заявляла, что не намерена продолжать политическую карьеру в ФРГ. По ее собственным словам, после ухода с должности канцлера ей надо отдохнуть. Меркель пробыла на этом посту 16 лет.

Советник Ангелы Меркель Беате Бауманн также заявляла, что бывший канцлер Германии намерена написать автобиографию.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ООНГерманияФРГАнгела Меркель
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