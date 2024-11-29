Меркель посоветовала Украине не торопиться с переговорами с Россией

Украине следует думать не только о военном, но и о дипломатическом пути решения конфликта с Россией. Об этом в интервью ZDF заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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По её словам, Киеву нужно садиться за стол переговоров с Москвой в тот момент, когда он будет находиться «в хорошей ситуации».

«Пока необязательно их распаковывать. Когда придёт время, всем нужно будет посоветоваться — Украине и её сторонникам», — заключила она.

Ранее Меркель заявила, что внутри Североатлантического альянса необходимо создать систему по сдерживанию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыРоссияУкраинаАнгела Меркель

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