Меркель посоветовала Украине не торопиться с переговорами с Россией
Украине следует думать не только о военном, но и о дипломатическом пути решения конфликта с Россией. Об этом в интервью ZDF заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По её словам, Киеву нужно садиться за стол переговоров с Москвой в тот момент, когда он будет находиться «в хорошей ситуации».
«Пока необязательно их распаковывать. Когда придёт время, всем нужно будет посоветоваться — Украине и её сторонникам», — заключила она.
Ранее Меркель заявила, что внутри Североатлантического альянса необходимо создать систему по сдерживанию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru