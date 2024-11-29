Меркель посоветовала Украине не торопиться с переговорами с Россией

По её словам, Киеву нужно садиться за стол переговоров с Москвой в тот момент, когда он будет находиться «в хорошей ситуации».

«Пока необязательно их распаковывать. Когда придёт время, всем нужно будет посоветоваться — Украине и её сторонникам», — заключила она.

Ранее Меркель заявила, что внутри Североатлантического альянса необходимо создать систему по сдерживанию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

