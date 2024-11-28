Российский президент публично обратился к Меркель с извинениями и отметил, что не хотел причинить ей «никакой душевной боли». При этом президент подчеркнул, что если бы знал, что Меркель боится собак, никогда бы так не сделал.

По словам Путина, он лишь хотел «создать благоприятные условия для переговоров», и уточнил, что прожил в Европе пять лет и знает, что насколько сильно там любят домашних животных.

Ранее Путин заявил, что Россия считает бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой «Орешник» по небольшим объектам на территории Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



