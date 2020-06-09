Меркель обсудила с Путиным коронавирус и Ливию

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей по Донбассу.

Российский лидер и немецкий канцлер провели во вторник телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин высказал необходимость налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

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Путин и Меркель также выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии. Кроме того, политики обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции и договорились о дальнейшем взаимодействии в этом плане.

Общение состоялось по инициативе германской стороны.

На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что точно не собирается продолжать работу на своем посту после выборов. Они состоятся осенью 2021 года.


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ТЕГИ:Владимир ПутинАнгела Меркель
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