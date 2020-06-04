Меркель подтвердила отказ от планов остаться на посту канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что точно не собирается продолжать работу на своем посту. Об этом сообщает Интерфакс.

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"Абсолютно точно нет", - таким был ответ Меркель на вопрос журналиста немецкой телекомпании ZDF о планах переизбраться на новый срок.

Меркель является первой женщиной на посту федерального канцлера Германии. Она заняла эту должность в 2005 году, в настоящее время идет ее четвертый срок.

Новые выборы запланированы на осень 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Ангела МеркельГермания
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