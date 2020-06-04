Меркель подтвердила отказ от планов остаться на посту канцлера
4 июня 202022:29
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что точно не собирается продолжать работу на своем посту. Об этом сообщает Интерфакс.
"Абсолютно точно нет", - таким был ответ Меркель на вопрос журналиста немецкой телекомпании ZDF о планах переизбраться на новый срок.
Меркель является первой женщиной на посту федерального канцлера Германии. Она заняла эту должность в 2005 году, в настоящее время идет ее четвертый срок.
Новые выборы запланированы на осень 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- Более 100 правоохранителей пострадали в ходе протестов в США
- В Москве за крупные взятки задержан сотрудник Минпромторга
- В «Норникеле» назвали возможную причину разлива топлива в Норильске
- Россияне начали отменять бронирования в отелях Крыма и Сочи
- Лукашенко потребовал от нового правительства снизить зависимость от России
4 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru