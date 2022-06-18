Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин кризиса на Украине

«Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — подчеркнула Меркель.

Ранее бывшая глава правительства ФРГ заявила, что готова на более позднем этапе стать посредником в украинском кризисе.

