Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин кризиса на Украине
18 июня 202206:45
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает свою отставку одной из причин эскалации конфликта на Украине. Об этом политик заявила в интервью медиагруппе RND.
«Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — подчеркнула Меркель.
Ранее бывшая глава правительства ФРГ заявила, что готова на более позднем этапе стать посредником в украинском кризисе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru