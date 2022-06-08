Меркель сообщила, почему не участвует в посредничестве по Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте вокруг Украине, так как ее об этом никто не просил, заявила она телеканалу Phoenix.

Меркель впервые на людях прокомментировала ситуацию на Украине

По словам политика, она также разделяет оценку канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона, а также президента России Владимира Путина и остальных о том, что «сейчас это не принесет какую-либо пользу».

Решение российского лидера экс-канцлер назвала «катастрофическим и фатальным».

На днях Меркель выразила солидарность с Киевом, охарактеризовав текущие события как «глубокий поворотный момент».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияУкраинаАнгела Меркель
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