Меркель сообщила, почему не участвует в посредничестве по Украине

По словам политика, она также разделяет оценку канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона, а также президента России Владимира Путина и остальных о том, что «сейчас это не принесет какую-либо пользу».

Решение российского лидера экс-канцлер назвала «катастрофическим и фатальным».

На днях Меркель выразила солидарность с Киевом, охарактеризовав текущие события как «глубокий поворотный момент».

