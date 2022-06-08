Меркель сообщила, почему не участвует в посредничестве по Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте вокруг Украине, так как ее об этом никто не просил, заявила она телеканалу Phoenix.
По словам политика, она также разделяет оценку канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона, а также президента России Владимира Путина и остальных о том, что «сейчас это не принесет какую-либо пользу».
Решение российского лидера экс-канцлер назвала «катастрофическим и фатальным».
На днях Меркель выразила солидарность с Киевом, охарактеризовав текущие события как «глубокий поворотный момент».
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