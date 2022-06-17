Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что заявление экс-канцлер сделала в интервью информационной платформе RND. Политик добавила, что готова занять посредническую роль не сейчас, а на более позднем этапе.
Также Меркель отметила, что до своего ухода с поста немецкого канцлера пыталась найти решение этого кризиса, но не смогла.
Бывшая глава правительства Германии впервые публично высказалась по ситуации на Украине в июне спустя три месяца после начала военных действий. Она назвала операцию РФ на территории Украины «вопиющим нарушением международного права».
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